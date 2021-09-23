د. عمرو حسن محذرًا من الزيادة السكانية: عدد المواليد مصر يعادل سكان دول أخرى «فيديو»

/651688/د-عمرو-حسن-محذرا-من-الزيادة-السكانية-عدد-المواليد-مصر-يعادل-سكان-دول-أخرى فيديو

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن عدد السكان في مصر كبير جدا، مشيرا إلى ان عدد المواليد في مصر السنة الماضية تخطى حاجز 2 مليون، وهو عدد يقارب سكان دول من دول الخليج، مشيرا إلى أنه يجب ان يكون هناك توازن بمعدل النمو السكاني والاقتصادي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة بموقع دوت الخليج مع الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو حسن،مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد - كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، للاعلان عن تبرعه بعمل 3عمليات بشكل مجانى لجمهور موقع دوت الخليج.

واوضح أن الزيادة السكانية يتم حسابها بطرح عدد الوفيات من المواليد، وبالتالي نحن في حاجة لتنظيم الاسرة، لتنظيم عدد المواليد، كما يجب أن يكون هناك رؤية ودراية بأن التربية الان اختلفت عن السابق، فالاطفال الان في حاجة للمتابعة، وبالتالي تقسيم المجهود على طفلين أفضل من التركيز على 5 و أكثر.

ونوه عمر وحسن إلى ان الصحة وفق ما جاء في استراتيجية حقوق الانسان، فإن ملف الصحة من أهم الحقوق التي يجب أن يتم توفيرها للمواطن، وتنظيم الأسرة له دور كبير في تحقيق هذا المبدأ، حيث ان الطفل له حق في أن ينال الرعاية في جميع الاشياء من الصحة والتعليم والمشاركة الأسرية.