/651684/بسبب-العنصرية-يوفنتوس-يحرم-مشجع-من-دخول-الملاعب-مدى-الحياة-بعد-إهانة-حارس-ميلان

أعلن نادي يوفنتوس، منع دخول أحد مشجعي النادي لمدرجات ملعب الفريق مدى الحياة، وذلك بعد التعدي لفظيا على "ماينان" حارس ميلان الإيطالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال أحداث مباراة يوفنتوس وميلان، بالدوري الإيطالي في بداية هذا الأسبوع، تعرض ماينان حارس ميلان للعنصرية، بسبب البشرة السمراء، لتصل إدارة الاستاد لمرتبك هذه الواقعة ويتم حرمانه من دخول الملاعب.

كما أعلنت رابطة مشجعي يوفنتوس أيضا منع وحظر هذا المشجع من قائمة الرابطة، وعدم تواجده في أي احتفالات تخص المشجعين خلال الفترة القادمة.

وتعاقد ميلان في بداية هذا الأسبوع مع الحارس ماينان قادما من الدوري الفرنسي ويقدم مستويات جيدة منذ تواجده في الدوري الإيطالي.

بعد رحيل «رونالدو»..يوفنتوس يعلن عودة «كين»

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عودة اللاعب مويس كين، مهاجم إيفرتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الحالي.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “عاد كين صاحب الـ21 عامًا على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي في صيف عام 2023”.

وحصل يوفنتوس علي خدمات كين مقابل 7 ملايين يورو لإيفرتون، على دفعتين، “3 ملايين يورو في الموسم الأول، و4 ملايين بالموسم الثاني”.

العنصرية في الملاعب الإيطالية

أقترب رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صفوف يوفنتوس الإيطالي، وانضمامة لصفوف، مانشستر يونايتد، ليبدأ مسيرة جديدة قديمة مع ناديه السابق الذي لعب له في الفترة بين 2003 إلى 2009.

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.

في هذا الموسم، لعب رونالدو هذا الموسم في 43 مباراة، سجل 28 هدف وصنع 11 هدف فقط خلال جميع المنافسات التي خاضها مع السيدة العجوز في أول مواسمه.

في الموسم التالي 2019/2020، بعدما حصد الفريق لقب الدوري، كان الفريق خسر لقبي الكأس أمام نابولي والسوبر أمام لاتسيو.

لعب البرتغالي 46 مباراة مع الفريق، سجل 37 هدف، بينما صنع 7 أهداف فقط ، حيث تراجع أداؤه التهديفي في دوري أبطال أوروبا بينما ارتفع في الدوري والكأس.