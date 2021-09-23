«مهاجم كولومبيا» يتحدث على طريقة رمضان صبحي بعد الانتقال للدوري القطري.. جئتُ إلى هنا من أجل الفوز بالبطولات وليس بحثاً عن الأموال

/651689/مهاجم-كولومبيا-يتحدث-على-طريقة-رمضان-صبحي-بعد-الانتقال-للدوري-القطري-جئت-إلى-هنا-من-أجل-الفوز-بالبطولات-وليس-بحثا-عن-الأموال

أعلن نادي الريان القطري، اليوم الخميس، انتقال جيمس رودريجيز لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق، إلى صفوف الفريق، لمدة 3 أعوام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال المؤتمر التقديمي لجيمس رودريجز أمام وسائل الإعلام، أكد اللاعب أنه جاء للدوري القطري، بحثاً عن الألقاب وليس الفوز بالكثير من الأموال فقط.

وتابع" كرة القدم بها متغيرات كثيرة، وكانت لدى بعض العروض الكثيرة ولكن اقتناعي بمشروع الريان دفعني للموافقة على هذا العرض".

ورحل رودريجيز عن إيفرتون بعد تولي المدرب الإسباني رافائيل بينيتز، والذي أكد أنه لا يريد تواجد اللاعب داخل صفوف الفريق.

وأشارت تقارير صحفية أن اللاعب وضع بنداً يتيح برحيلة في أي وقت عن النادي القطري.

وأعات تصريحات رودريجيز، حديث رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق، والمنتقل لصفوف بيراميدز الموسم الماضي، والذي أكد في بداية المؤتمر الصحفي، أنه رحل عن الأهلي بحثاً عن الطموح فقط وليس الأموال.

وجاءت تعليقات السخرية للاعب بسبب أنه رحل عن النادي الأهلي الذي يمتلك تاريخ كبير والتواجد مع فريق حديث مثل بيراميدز.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات والمفارقات بين تصريحات رمضان صبحي وجيمس رودريجيز.

بالأرقام.. ماذا قدم رمضان صبحي إلى بيراميدز منذ رحيله من الأهلي ؟

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر 2020 ، أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي أنتقاله من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

مع بيراميدز

- شارك مع بيراميدز في 44 مباراة

-احراز أهداف 10

-بطاقات صفراء 8

-بطاقة حمراء 1

مع الأهلي

الدوري المصري الممتاز

(3) : 2013-2014 و 2015-2016 و 2018-2019

كأس السوبر المصري (4) : 2014 و كأس السوبر المصري 2015 و كأس السوبر المصري 2017 و كأس السوبر المصري 2018

دوري أبطال أفريقيا (1): 2020

كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) (1): 2014.

بدأ صبحي مسيرته مع النادي الأهلي ولقد لعب لأول مرة في فبراير 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

جذب أداؤه اهتمام الأندية الأوروبية وفي يوليو 2016 انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي مقابل رسوم قدرها 5 ملايين جنيه استرليني. أمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في يونيو 2018.

عد رمضان أحد أهم اللاعبين المصريين في الوقت الحالي، سواءً داخل الدوري المصري أو خارجه، وذلك بما قدمه من إنجازات مع القلعة الحمراء قبل احترافه الخارجي الذي كان له إسهامًا كبيرًا في مسيرته، حتى ولو رأى البعض مشواره الاحترافي لم يحقق النجاح المطلوب.