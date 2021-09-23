وزيرة التضامن تدشن قافلة برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى بمحافظة الفيوم

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ الفيوم نموذج محاكاة لجلسة تعديل السلوك للتحفيز على العمل والانتاج التى يطبقها برنامج "فرصة" من أجل توعية الأسر بأهمية الانتقال من الحصول على الدعم إلى التمكين الاقتصادى.
وسلمت القباج عددًا من السيدات والأسر وذوى الهمهم مشاريع انتاجية منها ماكينات للخياطة ومشروعات بقالة ومشروعات ترويسكل.
وشهدت قافلة التمكين الاقتصادى التعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهى جمعية البر والتقوى المصرية وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالفيوم ورواد صناع الخير وجمعية أبوبكر الصديق للتنمية والخدمات الإسلامية، بإلإضافة إلى مؤسسة إكرام للتنمية والأعمال الخيرية، حيث تقدم المؤسسة تمويلًا لـ35 مشروعا لذوى الهمم، ويأتى إجمالى قيمة تمويل المشروعات من الجمعيات الأهلية التى تم التعاون معها 800 ألف جنيه.
وحرص برنامج "فرصة" على اعداد ورشتين تدريبيتين لدعم مستفيدى تكافل وكرامة بمحافظة الفيوم، حيث تضمنت الورشة الأولى صناديق الإدخار بحضور 20 مستفيدة ممن حضرن جلسات تعديل السلوك، والورشة الثانية عن إدارة وتنمية المشروعات الصغيرة والتى تستهدف تأهيل المستفيدين المقرر تسليمهم مشروعات صغيرة.
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