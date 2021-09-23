أحمد الطاهرى : المشير طنطاوى أدى أمانته الوطنية بشرف ونزاهة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى خلال حديث ببرنامج "60 دقيقة" الذى يُعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن أحداث 2011 كانت اختبار نهاية العمر، حيث إنه لم يكن أحد يدرك حجم الخراب القادم على الأمة كلها من المشرق إلى المغرب.
وأشار إلى أن المشير طنطاوى وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصحاب البصيرة الوطنية، أدركوا أن الهدف والجائزة الكبرى هى إحداث الفوضى بمصر، والمستهدف هو الجيش المصرى حتى يُصبح مثل الجيوش الموجودة ببعض الدول.
وذكر الطاهرى أن القوات المسلحة تعتبر عماد الدولة المصرية، والحافظ، والسند، والداعم لمؤسسات الدولة، وأوضح أن المشير تحمل "ما لا تطيقه الجبال"، فى ظل تآمر الجميع على مصر.
وتابع :"أول من تآمر على مصر نُخبة الفوضى الذين سلموا مصر للجماعة الإرهابية وسعوا لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش فلا تستغرب عويلهم بعد رحيل المشير فكان يمضى بحكمة كى لاتحترق مصر".
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