سفارة إيطاليا بالقاهرة تحتفل بيوم التصميم الإيطالى

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة إيطاليا بالقاهرة ومكتب الوكالة التجارية فى القاهرة، احتفالية اليوم الخميس، فى قصر المانسترلى بيوم التصميم الإيطالى، وأقامت معرضا خاصا عن الأثاث من التصميم الإيطالى.





وقام بافتتاح المعرض السفير الإيطالى فى مصر جيامباولو كانتينى وفرانسيسكو بانينى رئيس المكتب التجارى الإيطالى بالقاهرة، وحضر الاحتفال عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى مصر وعدد من المصممين والمهندسين المعماريين وتجار التجزئة والمطورين.

يوم التصميم الإيطالى هو مشروع تدعمه وزارة الخارجية الإيطالية للترويج المتكامل عن تميز وخصائص التصميم الإيطالى على المستوى الدولى وتنظمه بشكل سنوى منذ عام 2017 السفارات والقنصليات والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب الوكالة التجارية الإيطالية فى العديد من مدن حول العالم فى نطاق الاستراتيجية الترويجية الأوسع "العيش على الطريقة الإيطالية".

نسخة يوم التصميم الإيطالى 2021 هو "المشروع والمواد: تحديات جديدة للتعافى المستدام للمنتجات المصنوعة فى إيطاليا"، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالحاجة إلى الابتكار والاستدامة من أجل الحفاظ على الانتعاش الاقتصادى بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، فى هذه الأجواء الصعبة، أثبت المصممون الإيطاليون قدرتهم على الحفاظ على تفوقهم التنافسى، والجمع بين التقنيات الجديدة والأناقة الفريدة.

سيشهد يوم التصميم الإيطالى فى القاهرة مشاركة 36 علامة تجارية إيطالية للتصميم الداخلى، يمثلها 13 مستوردا وموزعا مصريا قدموا مجموعاتهم وهم: Image، Art of Form MISR، Mazloum Magnum Enterprise، Madar International Lighting Modo di Vita Italia وPappaloro وStyle Design وTechnogym وTND Designs وTulipe Home.

وتم عرض مجموعاتهم المختارة فى إعداد فنى داخل القصر صممه مكتب باراديجم Paradigm وتنظمه شركة اوركا للإنتاج Orca Productions.