جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، يأتى ذلك فى ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على جميع المستويات. يأتى اللقاء استمرارا للقاءات الثنائية التى يعقدها شكرى، على هامش زيارته الحالية لنيويورك، حيث يشارك فى أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يلتقى نظيره اللاتفى ويبحث التعاون بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.