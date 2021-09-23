مطران جبل لبنان يستقبل الأنبا أنطونيوس

جدة - نرمين السيد - استقبل مار تاوفيلوس جورج صليبا، مطران جبل لبنان وطرابلس، الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى للكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة، فى كاتدرائية القديس مار يعقوب السروجى للسريان الأرثوذكس، ورافقه الأب أندراوس الأنطونى الكاهن الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى لبنان.





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