الطاهرى: المشير طنطاوى كان يمسك بالجمر فى يديه كى لا تحترق مصر

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، تحمل الكثير بعد أحداث 25 يناير 2011، مشيرا إلى أنه أدرك أن المستهدف هو الجيش المصرى.





وأوضح الطاهرى فى حلقة خاصة من برنامجه "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشير طنطاوى أدار شؤون البلاد بعد 2011، لافتا إلى أنه كان يسير بحكمة، وكان يمسك بالجمر فى يديه كى لا تحترق مصر، وأدى مهمته الوطنية بشرف ونزاهة وبطولة وأضاف: "المشير طنطاوى كان على دراية كاملة بأن الهدف بعد 2011 هو إحداث حالة من الفوضى فى مصر، وأن المستهدف هو الجيش المصرى وإسقاط الدولة المصرية". وبين الطاهرى: "تحمل المشير طنطاوى حملا كبيرا بعد 2011، وتآمر الكثيرون على مصر وفى مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية".

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