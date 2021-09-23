جدة - نرمين السيد - قال العقيد حلمى زكى، أحد أبطال الكتيبة 18 المعاونة للكتيبة 16 فى الدفرسوار، إن المشير محمد حسين طنطاوى حدوته مصرية لن تنتهى بوفاته وكان الأخ الأكبر لكل ضابط وجندى فى القوات المسلحة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد الطاهرى ببرنامج "إكسترا نيوز" الذى يعرض على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إن المشير طنطاوى وكتيبته كان هدفهم الأول التصدى للعدو الإسرائيلى خلال معركة "المزرعة الصينية" إحدى المعارك التى لن ينساها التاريخ، وضمن المعارك التى تدرس ضمن حرب أكتوبر، فالمشير طنطاوى لم يفكر فى حياته بل فى وقف الدبابات الإسرائيلة. وأكد زكى أن المشير طنطاوى كان يتخذ قرارات لحظية دون خطأ أثناء المعركة، بالإضافة إلى أنه فى أشد أوقات المعركة كان هادئا للغاية ومحترم فى التعامل مع الجنود، وذكر أنه كان صاحب علم غزير من الناحية العسكرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «أحد أبطال الكتيبة 18» لـ الطاهرى: المشير طنطاوى كان أخًا لكل ضابط وجندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.