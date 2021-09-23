عبر zoom.. البابا تواضروس يلتقى كهنة كنائس تورنتو بكندا

جدة - نرمين السيد - وجاء لقاء قداسته مع الآباء الكهنة من خلال تطبيق "zoom" عبر شبكة الإنترنت، حيث تحدث معهم فى موضوع بعنوان "سنة الرب المقبولة" وتناول خلاله النقاط التالية:

- حياة التوبة والنقاوة ومسؤولياتنا الشخصية

- حياة المحبة والخدمة

- حياة الأمانة السلوكية

- حياة الفرح بالكهنوت

- حياة السعى إلى الملكوت والفرح بالسماء

ودار عقب الكلمة حوار بين قداسة البابا والآباء الكهنة حول بعض الأمور الرعوية الخاصة بتلك المنطقة، وأجاب قداسته على أسئلتهم باهتمام وبروح أبوية.

حضر اللقاء مع قداسة البابا من المقر البابوى بالقاهرة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس بكندا.