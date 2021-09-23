- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وجاء لقاء قداسته مع الآباء الكهنة من خلال تطبيق "zoom" عبر شبكة الإنترنت، حيث تحدث معهم فى موضوع بعنوان "سنة الرب المقبولة" وتناول خلاله النقاط التالية:
- حياة التوبة والنقاوة ومسؤولياتنا الشخصية
- حياة المحبة والخدمة
- حياة الأمانة السلوكية
- حياة الفرح بالكهنوت
- حياة السعى إلى الملكوت والفرح بالسماء
ودار عقب الكلمة حوار بين قداسة البابا والآباء الكهنة حول بعض الأمور الرعوية الخاصة بتلك المنطقة، وأجاب قداسته على أسئلتهم باهتمام وبروح أبوية.
حضر اللقاء مع قداسة البابا من المقر البابوى بالقاهرة الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والمشرف على بعض الكنائس بكندا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبر zoom.. البابا تواضروس يلتقى كهنة كنائس تورنتو بكندا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.