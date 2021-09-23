بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021

جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، كلمة أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



جدة - نرمين السيد - يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، كلمة أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث مساء الثلاثاء الماضى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ76، حيث ركز فى كلمته على العديد من القضايا أبرزها أزمة سد النهضة، ومياه النيل، والقضية الفلسطينية، والتعاون الدولى فى جائحة كورونا.

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