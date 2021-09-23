العقيد حلمى زكى: المشير طنطاوى هو أول من فكر فى إنشاء فرق رياضية عسكرية

جدة - نرمين السيد - قال العقيد حلمى زكى، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المشير محمد حسين طنطاوى، هو أول من فكر فى إنشاء فرق رياضية ينافس بها فى الدوريات المصرية فى كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة.





وفى تصريحات مع الكاتب والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة على فضائية إكسترا نيوز، أشار زكى إلى أن "المشير طنطاوى لما كان قائد الجيش، وأنا كنت مسؤول عن الناحية الرياضية، هو أول من فكر فى إنشاء فرق يدخل بها الدورى المصرى". واختتم العقيد حلمى زكى حديثه بالقول: "يشاء القدر إنه يوم وفاته يتوج فريق طلائع الجيش بأول بطولة فى تاريخه، فتحية إلى هذا الرجل العظيم، وهذا الرجل الذى قاد حروبه باقتدار واللى قاد مصر إلى أن تصل للحال اللى إحنا عليه حتى الآن". يذكر أن برنامج 60 دقيقة للإعلامى أحمد الطاهرى الذى يعرض على فضائية إكسترا نيوز، خصص حلقة خاصة اليوم عن المشير محمد حسين طنطاوى الذى رحل عن عالمنا الثلاثاء الماضى.

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