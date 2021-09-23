وزيرة البيئة: نعيد استخدام مخلفات البناء والهدم لرصف الطرق وصناعة البلاط 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم فتح ملف القمامة والمخلفات الصلبة من خلال تشييد البنية التحتية، وكان من المهم أن يكون لدينا أداة تشريعية متمثلة فى قانون إدارة المخلفات الذى صدر العام الماضى، وهو يتحدث عن جميع أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والمخلفات الخطرة والطبية والمخلفات الزراعية.

وأضافت وزيرة البيئة، فى تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه كان هناك تكليف منذ فترة للبدء فى دراسة منظومة مخلفات البناء والهدم في ظل المشروعات العملاقة، وحددنا مجموعة من المدافن لإلقاء مخلفات الهدم والبناء فيها على مستوى القاهرة الكبرى، وهذا لم يكن كافيا، ولكن كان لابد من دراسة منظومة متكاملة للتخلص من مخلفات البناء والهدم.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يتم إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم لإعادة استخدامها فى البناء سواء فى رصف الطرق وصناعة البلاط ومنتجات مختلفة، من خلال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، وتم تكليف الوزارة بالبدء فورا فى هذا المشروع من خلال شراء مجموعة من الكسارات.