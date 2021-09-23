تعرض زوجة حمادة هلال وأولاده لحادث سيارة

كشف النجم حمادة هلال، عن تعرض زوجته وأولادهما لحادث سيارة، حيث أعاد نشر منشور من صفحة الفانز الخاص به إلى خاصية الأستورى بحسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، مكتوب فيه: "قدر الله وما شاء فعل دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".

وظهرت الدكتورة أسما سميح مؤخرا مع زوجها النجم حمادة هلال على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 12، وهى المرة الأولى التي يأخذها معه بمهرجان، حيث داعبها بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "المداح"، قائلا: "جبتك معايا أهو، عشان كنتى بتقولى ما بتاخدنيش معاك المهرجانات ليه".

واستقر النجم حمادة هلال، بشكل نهائي على تقديم جزء ثانى من مسلسل "المداح" في شهر رمضان 2022، تحت عنوان "المداح - حرب الشياطين" تأليف أمين جمال، شريف يسرى، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى..

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.