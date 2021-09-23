/651692/د-عمرو-حسن-اندماج-المرأة-في-العمل-يساهم-في-تقليل-معدل-الانجاب-في-مصر

قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن الفترة المثالية ما بين الطفل الاول والثاني لا يجب أن تقل عن 3 سنوات، وذلك ذلك يتوقف ايضا على عمر الأم .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال ندوة حوارية موسعة بموقع دوت الخليج مع الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج، وبمشاركة الأستاذ الدكتور عمرو حسن،مدرس واستشاري امراض النساء والتوليد - كلية الطب القصر العيني - جامعة القاهرة، ومقرر المجلس القومي للسكان سابقا، للاعلان عن تبرعه بعمل 3عمليات بشكل مجانى لجمهور موقع دوت الخليج.

وأضاف د. عمرو حسن أن الأم يجب أن ينصب تركيزها على الاهتمام بالطفل من حيث التغذية في البداية، حيث أنه مع تعدد الاطفال يكون هناك تشتت في التركيز وبالتالي لن يكون هناك اهتمام بالاطفال وبالتالي التأثير عليهم صحيا.

ونوه إلى أن القانون المصري جرم زواج القاصرات الذي لم يتجاوز سنهم 18 سنة، ولكن على الرغم من ذلك لم تتوقف هذه الحالات، وهذه مشكلة كبيرة يجب التوقف عندها، لان هذه الأزمة لها دور كبير في الزيادة السكانية.

وأكد د. عمرو حسن أن التعليم يساهم في تحسين مستقبل البنت، منوها أن التعليم يضمن حماية كبيرة للسيدات، وذلك لأنه يساهم في توفير وظيفة جيدة لها، تكون سبب في انشغالها عن موضوع الولادة والحمل، حيث ان المرأة الغير عاملة تكون أكثر عرضة للانجاب.

وأشار إلى نسبة الامية في محافظة المنيا 45%، وهي أزمة كبيرة، بمثابة كارثة، لأن البنات الذين لم يستكملوا تعليمهم، يقومون بخوض تجربة الزواج بشكل مبكر، مما يؤدي إلى زيادة الانجاب.