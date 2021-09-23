أول رد رسمي من ضياء السيد تعليقاً على فيديو شيكابالا المسرب.. ويؤكد أن الفيديو منذ 12 يوماً

/651694/أول-رد-رسمي-من-ضياء-السيد-تعليقا-على-فيديو-شيكابالا-المسرب-ويؤكد-أن-الفيديو-منذ-12-يوما

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجميع يعلم أنه يحب الهزار والدعابة خلال تواجده في اللقاءات التليفزيونية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" ما حدث على قناة العربية، أمر صعب للغاية والتسريبات التي تحدث للشخصيات خارج الكاميرا أمر غير أخلاقي، وأنه يحترم مسئولي القناة وتحدثوا معه على ما حدث، ولكن الفاعل لهذا الأمر غير أمين".

وتابع" الموقف دمة تقيل، والحمد لله أن الفيديو هزار ولا يوجد به أي تجاوز، وهذه الحلقة منذ 12 يوما، وليست في الساعات الأخيرة، والشخص الذي فعل هذا الأمر يحمل من الشر الكثير ليقوم بهذا الأمر، وهذا الأمر صعب للغاية على قناة العربية".

وواصل" علاقتي بشيكابالا قوية للغاية، وهو صديق شخصي لنجلي علي، فكان غاضبا للغاية بما شاهدة، وأكدت له أن ما حدث هزار ومن الصعب الحديث على شيكابالا بشكل سئ".

وزاد" سعيد بردود أفعال الشخصيات الزملكاوية الذين يعلموا أنني لا أقصد الإساءة إلى شخص شيكابالا، وأن ما حدث كان دعابة عابرة فقط ليس إلا، وتواجدت على قناة الزمالك عندما توليت منصب المدرب العام لمنتخب مصر ولا توجد أي أزمات مع أي أِخاص".

واختتم" أنا شخص معتدل في عملي، وبالرغم من أن هذا الأمر يحزن بعض الأشخاص، ولكن الحقيقة هي الأهم والأفضل، ولا توجد تفرقة بين مدرب تابع للأهلي أو الزمالك، وكارلوس كيروش هو المسئول عن اللاعبين الذين سوف يتواجدوا في معسكرات المنتخب، وأشكر أحمد مجاهد على التعاقد مع كارلوس كيروش ولا أستطيع أن أفرض تواجد أي لاعبين داخل منتخب مصر".

ضياء السيد يرد علي الفيديو المسرب..الحيادية هي الأساس

رد ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة علي الفيديو المسرب صباح اليوم والذي ذكر فية بأن شيكابالا لن يتواجد مع المنتخب المصري طوال تواجدة .

فيديو ضياء السيد المسرب

ونشر ضياء السيد علي صفحتة علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: إنتمائي الكروي لايؤثر علي عملي والحيادية هي الأساس.

وأضاف: الفيديو المسرب كان دعابة بيني وبين إعداد البرنامج وشيكابالا إبني وهو يعلم ذلك.

وأختتم : أنة في ولايتة مع بوب براديلي كان أكثر الداعمين لتواجد شيكابالا مع المنتخب الوطني الأول.