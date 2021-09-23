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خالد أبوالوفا يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي بسوهاج لخلق واقع اقتصادي أفضل لجمهور المحافظة

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شارك اليوم النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج فى  اجتماع المجلس الاقتصادي بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والسيد احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتورة ناهد اسكندر نائب مدير مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور محمود بركة مسئول الاستثمار بالمكتب التنسيقي، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، والمجالس القومية، والشخصيات العامة، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

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ويعد المجلس الاقتصادي هو المجلس المهتم بشأن التطوير الاقتصادي وتطوير المناطق الصناعية والعمل على إزالة المعوقات المختلفة للاستثمار المتنوع وإتاحة التسهيلات  والتحفيزات اللازمة لإنشاء المشروعات بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الشأن كوزارة الاستثمار والتنمية المحلية والمالية والتخطيط وغيرها من الهيئات التابعة.

خلق واقع اقتصادي أفضل لجمهور المحافظة

وتناول اجتماع المجلس الاقتصادي في جلسته الاجرائية، مناقشة تشكيل عدد 5 لجان متخصصة مسئولة عن إدارة ملفات العمل ومنها " ملف التنمية الاقتصادية المحلية، والتنمية الصناعية والاستثمار، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وشئون العمالة  المنتظمة وغير المنتظمة"، و"ملف دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني "، حيث سيتم وضع آليات عمل لكل لجنة واعتمادها من المكتب التنسيقي، بالإضافة إلى تحديد أوجه الدعم المطلوب لتنفيذ مهام اللجان في الملفات المختلفة، ووضع خطة عمل لكل لجنة، ومناقشة تلك الخطط، والعمل على متابعة تنفيذ مشروعات الخطط الاستثمارية، خاصة مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية.

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وتوجد اجتماعات متواصلة على مختلف الأصعدة تشهدها محافظة سوهاج والهدف هو تلبية مطالب الجماهير فى خلق فرص حياتية أفضل للجميع يشعر معها المواطن بتنمية حقيقية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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