عاجل.. الرئيس السيسى: يجب صياغة نظام غذائى مستدام يراعى خصوصية كل دولة

جدة - نرمين السيد - وفى كلمته مساء اليوم الخميس، أمام قمة النظم الغذائية 2021، التى تعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الرئيس السيسى أن ما ستشهده قمة النظم الغذائية من نقاشات، ستساهم فى دعم تحقيق الأمن الغذائى وترسيخ الحق فى الغذاء.

وتابع: "نجاحنا مرهون بمدى القدرة على الخروج بنتائج تساهم فى صياغة نظام غذائى مستدام قابل للتنفيذ يراعى خصوصية كل دولة".

وشدد الرئيس على ضرورة تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولى لتحقيق الأهداف المنشودة لتلبية احتياجات الشعوب.

واختتم حديثه بالقول: "إننى لعلى ثقة، أن ما ستشهده قمتنا من مداولات ونقاشات ثرية ستساهم فى دعم عملنا تجاه تحقيق الأمن الغذائى لمواطنينا وفى ترسيخ الحق فى الغذاء كأحد الحقوق الأساسية للشعوب، ومن ثم، ففى تقديرى أن نجاحنا اليوم مرهون بمدى قدرتنا على الخروج بنتائج تساهم فى صياغة نظام غذائى مستدام وطموح قابل للتنفيذ يراعى خصوصيات كل دولة وأولوياتها دون فرض رؤى أو نماذج محددة، وتوفير الدعم المطلوب، عبر تطوير آليات تمويلية خلاقة، وتعاون دولى فعال يجمع الدول بأطراف المنظومة الأممية وشركاء التنمية مع وضع آليات متابعة فعالة ومرنة - وطنيا ودوليا - تساهم فى تحقيق أهدافنا المنشودة، وتطلعاتنا المشروعة لتلبية احتياجات شعوبنا جميعا".