عاجل .. الرئيس السيسى: قمة النظم الغذائية ترسخ الحق فى الغذاء

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر دشنت حوارا وطنيًا شاملًا منذ ديسمبر 2020 أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائى صحى ومستدام، وأضاف أن قمة النظم الغذائية تحقق الأمن الغذائى وترسخ الحق فى الغذاء.





وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم، أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب. وذكر أن مصر انخرطت فى صياغة موقف إفريقى موحد يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائى، وأشار إلى أننا نواصل العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة التحديات.



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