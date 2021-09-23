المشير طنطاوى يحكى أحداث المزرعة الصينية فى فيديو نادر

جدة - نرمين السيد - عرض الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، فى حلقة خاصة من برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، فيديو نادر للمشير محمد حسين طنطاوى، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، حكى فيه عن تفاصيل بطولات الكتيبة 16 مشاة، التى كان قائدها فى أثناء حرب أكتوبر 1973.





وقال المشير طنطاوى فى الفيديو النادر: "بسم الله الرحمن الرحيم، العميد أركان حرب محمد حسين طنطاوى قائد الكتيبة 16 مشاة فى حرب أكتوبر".

وروى البطل المشير محمد حسين طنطاوى، من خلال الفيديو، جزءا من ملحمة جمعته مع أبطال القوات المسلحة على جبهة القتال حتى استطاعوا تحقيق النصر واسترداد سيناء الحبيبة بعد أن دنسها الاحتلال.

وحكى المشير طنطاوى أنه دخل فى مواجهة مباشرة مع القوات الإسرائيلية، وتحديدا مع أرييل شارون أثناء حرب اكتوبر1973.

وفى يوم 12 أكتوبر تم الدفع بإحدى الوحدات التى كان يقودها طنطاوى آنذاك، لتأمين الجانب الأيمن للفرقة لمسافة 3 كيلومترات، كانت الفرقة قد تم إخراجها منها، وتمكنت الوحدة بقيادة طنطاوى من الاستيلاء على نقطة حصينة على الطرف الشمالى الشرقى من البحيرات المرة، وكان جنود هذه النقطة من الإسرائيليين قد اضطروا للهرب منها تحت جنح الظلام.

وفى مساء يوم 15 أكتوبر كان المقدم طنطاوى وقتها قائدا للكتيبة 16 مشاة التى أحبطت عملية "الغزالة المطورة" الإسرائيلية، حيث تصدت بالمقاومة العنيفة لمجموعة شارون ضمن فرقتى مشاة ومدرعات مصريتين فى الضفة الشرقية، حدث هذا فى منطقة مزرعة الجلاء المعروفة باسم "المزرعة الصينية"، حيث كبدت الكتيبة بقيادة العميد طنطاوى الإسرائيليين خسائر فادحة.

واختتم طنطاوى حديثه فى الفيديو النادر عن حكايات أبطال أفراد الكتيبة بقوله: "كل همى إن أنا مرجعش ولا فرد من الأفراد المهاجمين على الموقع حى، تلك هى معركة من المعارك التى خاضتها الكتيبة منذ العبور حتى إيقاف إطلاق النار، يكفينا فخرا أن الكتيبة لم تتكلف فى كل مراحل العبور إلا شهيدا واحدا وهو عادل بصاروف".