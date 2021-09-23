فيديو.. هانى لبيب: دولة 30 يونيو ترجمت مصطلح المواطنة بشكل عملى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لبيب، خلال استضافته فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مصطلح المواطنة ظل بدون لون وطعم؛ لأنه لم يُترجم عمليا على أرض الواقع.
وتابع لبيب "كان لما يتم الحديث عن مصطلح المواطنة كان يتم اختزاله فى موضوع مسيحى ومسلم، على الرغم من إن المواطنة منظومة حقوق لكل مواطن مصرى".
وأوضح "دولة 30 يونيو، لم تتكلم عن المواطنة ضمن مفرداتها، ولكن ترجمتها عمليا، وكان أول مرة يتم فيها ترجمة وذكر كلمة المواطنة كان فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وأشار لبيب "قطعت شوط كبير فى التنفيذ، والتنفيذ ده مكنش على فكرة الدين فقط، وهذا مهم، لأنها منظومة حقوق".
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