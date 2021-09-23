عاجل.. السيسى: تحقيق الأمن الغذائى على رأس أولوياتنا

جدة - نرمين السيد - واستهل الرئيس السيسى كلمته قائلا: "أتقدم بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية فى موعدها بشكل افتراضى رغم التحديات التى أصبحنا نواجهها بشكل يومى".
وأشار الرئيس إلى أن قمة اليوم تعقد فى خضم لحظة محورية دقيقة يعيشها عالمنا، تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدى للتحديات المركبة، التى يتعين علينا مواجهتها.
وتابع أن تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائى على رأس أولوياتنا، خاصة فى ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ، فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة التى يعيشها عالمنا.
وشدد الرئيس السيسى على أن خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة فى أفريقيا ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة، مبينا أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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