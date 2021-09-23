تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية في موعدها رغم التحديات. وأضاف الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات الشعوب القارة وخصوصيتها.

وتابع الرئيس السيسى: سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الافريقى 2063.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب.