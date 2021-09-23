الرئيس السيسى: خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف الرئيس السيسى أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانا بضرورة توفير غذاء صحى للطالبات والطلاب.

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