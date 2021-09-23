الرئيس السيسى: قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة فى أفريقيا، ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة.

وأوضح الرئيس السيىسى، أن القمة تعقد فى لحظة محورية دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدى للتحديات الراهنة.