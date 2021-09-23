أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم.
وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن خطر المجاعة يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة فى أفريقيا، ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة.
وأوضح الرئيس السيىسى، أن القمة تعقد فى لحظة محورية دقيقة تتطلب بذل المزيد من الجهد للتصدى للتحديات الراهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى: قمة النظم الغذائية فرصة لطرح أفكار للتحديات الراهنة وتعزيز التعاون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.