الرئيس السيسى: مصر دشنت حوارا وطنيا أسفر عن التوافق على وثيقة للتحول إلى نظام غذائى صحى مستدام

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تأسيس نظم غذائية مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي على رأس أولوياتنا خاصة في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ. وأضاف الرئيس السيسى، أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر دشنت حوارًا وطنيًا شاملًا منذ ديسمبر 2020 أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي مستدام.

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