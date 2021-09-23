/651699/السيسي-مصر-انخرطت-في-صياغة-موقف-أفريقي-موحد-يعكس-أولويات-الشعوب-والتحديات-المتعلقة-بالأمن-الغذائي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدولة المصرية انخرطت في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات شعوب القارة، وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر انضمت إلى تحالف التغذية المدرسية إيمانًا بضرورة توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب. دوت الخليج وتابع الرئيس السيسى: ما ستشهده قمة النظم الغذائية من نقاشات ستساهم في دعم تحقيق الأمن الغذائى وترسيخ الحق في الغذاء. الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تقدم بخالص الشكر لسكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته للدعوة لقمة النظم الغذائية في موعدها رغم التحديات. وأضاف أن مصر انخرطت في صياغة موقف أفريقى موحد يعكس أولويات الشعوب القارة وخصوصيتها.

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