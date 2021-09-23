/651701/الرئيس-السيسي-خطر-المجاعة-يحد-من-قدرة-الدول-على-تنفيذ-أهداف-التنمية-المستدامة-فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائى لمجتمعاتنا لهى مسألة تأتى على رأس أولوياتنا جميعًا، خاصة أنه فى ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما تتسبب فيه من ارتفاع فى معدلات درجات الحـرارة ونـدرة فى الميـاه، وتدهور لجودة التربة وتصحر لمساحات هائلة من الأراضى الزراعية وتبعات ذلك الاقتصادية والاجتماعية.

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وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أمام قمة النظم الغذائية 2021 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن هذا الأمر يؤثر على الأمـــن الغذائى فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة فى بعض الأنحاء.

خطر المجاعة يحد من قدرة الدول على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

وأشار الرئيس السيسي أن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة فى أفريقيا ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الملايين من البشر - غالبيتهم من النساء والأطفال - من هذا التهديد الوجودى الذى يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها.

وتابع :” لقد أدركت مصر منذ وقت مبكر ما تمثله هذه القمة من فرصة مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات، فضلًا عن الدور الذى يمكن أن تضطلع به فى تعزيز التعاون الدولى وحشد التمويل اللازم فى هذا الصدد وعليه، فقد سارعت مصر بالقيام بدورها فى إطار العملية التحضيـرية للقمة وطنيًـا وإقليميًا”.