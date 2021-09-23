/651702/الواد-خلاص-هيجى-هيجىالدكتور-عمرو-حسن-بـ-ندوة-تحيا-مصربالحقن-المجهرى-تقدر-تحدد-نوع-الطفل-عشان-الحموات-ترتاح

قال د. عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد مستشفى القصر العينى، مقرر المجلسى القومى للصحة والسكان سابقا، أن العلم أحدث الكثير من التغيرات فى عالم الإنجاب، وأصبح كل شخص يستطيع الإنجاب إلا فى حالات نادرة جدا، سواء عند المرأة أو الرجل، وذلك من خلال الحقن المجهرى الذى يحقق رغبات الجميع فى الإنجاب ووصل الأمر لنوعية الطفل الذى يريد أى شخص إنجابه سواء كان ذكر أو أنثى.

دوت الخليج

جاء ذلك فى حديثه بموقع دوت الخليج بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والتى أدراها الزميل محمود فايد، مؤكدا على أنه بالحقن المجهرى يستطيع أى شخص راغب فى الإنجان أن ينجب فيما عدا حالات نادرة جدا، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك يستطيع الشخص الراغب فى الإنجاب أن يحدد نوعية الطفل سواء كان ذلك ذكر أو أنثى، مشيرا إلى أن الأمر وصل إلى أنه هناك شخص ينجب ولكن ينجب بنات فقط، فيأتى للعيادة رغبه منه فى أن ينجب طفل ذكر من خلال الحقن المجهرى، قائلا:" بنشوف كتير من السيدات تأتى للعياده وهى تنجب فى الأساس ولكنها ترغب فى نوع طفل يكون دائما ذكر بسبب أن حماتها بتزن عليها عشان تجيب الواد".

«الواد خلاص هيجى هيجى»..الدكتور عمرو حسن بـ ندوة دوت الخليج«بالحقن المجهرى تقدر تحدد نوع الطفل عشان الحموات ترتاح»

ولفت إلى أن هذا الأمر واقع بالمجتمع ويحدث، مشيرا إلى أنه رغم أنه به تمييز ما بين البنات والذكور، ولكن يحدث، مؤكدا على أن أى سيده تسطيع أن تنجب الطفل الذى تريده بسسبب إشكالية الواد والبنت التى تشهدها العديد من المحافظات ، مؤكدا على أن الحالات النادرة التى لا يزال متوقف أمامها العلم فى الإنجاب هو العيب الخلقى لدى الرجل أو خلايا المبيض عن المرأة فقط.

وأكدد على أن التوعية الصحية والثقافة الصحية ضرورة مهمة ولابد أن تكون جزء من الرسالة الإعلامية حرصا على مستقبل مصر، موجها الشكر والتحية لموقع دوت الخليج بعمله فى هذا الإطار بالتنسيق مع المجتمع المدنى ومؤسساته المختلفه، موجها أيضا التهنئة للفائزين بمسابقة دوت الخليج بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة حيث فاز إثنان بعمليتان للحق المجهرى وأخرى لحالة ولادة.