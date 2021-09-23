/651697/مدرب-منتخب-مصر-يتجاهل-الرد-على-عدم-استدعاء-عمرو-وردة-لمنتخب-مصر-ويحرج-المذيع-ركز-في-المحترفين

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن رؤية جهاز المنتخب للفترة القادمة، سيكون أول تجمع لمنتخب مصر يوم 28 أكتوبر، ومباراة يوم 30 ودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" اللاعبين المحترفين سوف ينتهوا من أداء المباريات الخارجية يوم 3 أكتوبر، ومن بعدها سيكونوا متواجدين بشكل طبيعي مع منتخب مصر ولا توجد أي أزمات نهائياً".

وواصل" الجهاز الفني يتابع مباريات اللاعبين المحترفين، وهناك متابعة جيدة، واللاعبين الـ 9 المحترفين، سنختار منهم ما الذي يحتاجه المنتخب خلال الفترة القادمة، وتابعنا لاعبي نادي الزمالك وتواصلنا مع المسئولين للتأكيد من جاهزية اللاعبين".

وأردف" لا يوجد تأثير على لاعبي الزمالك بسبب عدم لعب أي مباريات رسمية حالياً، والمدرب يريد الوصول لأعلي توليفة هامة من أجل التجهيز لمباراة ليبيا، وسنخوض مباراة واحدة فقط ودية".

وواصل" سنسافر إلى ليبيا بعد نهاية مباراة القاهرة، وتعليقاً على استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر، أكد أن القائمة المحترفة هم 9 لاعبين فقط ولا يمكن الرد على أكثر من ذلك".

واختتم" رأي كارلوس كيروش عن مباراة السوبر المصري، بين الأهلي وطلائع الجيش، ويعرف جيدا أن اللاعبين لعبوا موسم كبير للغاية، وبخصوص انضمام شيكابالا فإن باب المنتخب مفتوح أمام الجميع، ويحب المدرب اللاعبين الذين لديهم لياقة بدنية، ونجتمع مع المدرب يوميا منذ العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصرا".

أول رد رسمي من ضياء السيد تعليقاً على فيديو شيكابالا المسرب.. ويؤكد أن الفيديو منذ 12 يوماً

أكد ضياء السيد، المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجميع يعلم أنه يحب الهزار والدعابة خلال تواجده في اللقاءات التليفزيونية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" ما حدث على قناة العربية، أمر صعب للغاية والتسريبات التي تحدث للشخصيات خارج الكاميرا أمر غير أخلاقي، وأنه يحترم مسئولي القناة وتحدثوا معه على ما حدث، ولكن الفاعل لهذا الأمر غير أمين".

رد ضياء السيد على عدم استدعاء عمرو وردة لمنتخب مصر

وتابع" الموقف دمة تقيل، والحمد لله أن الفيديو هزار ولا يوجد به أي تجاوز، وهذه الحلقة منذ 12 يوما، وليست في الساعات الأخيرة، والشخص الذي فعل هذا الأمر يحمل من الشر الكثير ليقوم بهذا الأمر، وهذا الأمر صعب للغاية على قناة العربية".

وواصل" علاقتي بشيكابالا قوية للغاية، وهو صديق شخصي لنجلي علي، فكان غاضبا للغاية بما شاهدة، وأكدت له أن ما حدث هزار ومن الصعب الحديث على شيكابالا بشكل سئ".