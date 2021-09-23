/651698/حازم-إمام-مصطفى-محمد-لا-يتحمل-الضغوطات-وأنصحه-بالعودة-للزمالك-من-جديد

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، تسرع في اتخاذ خطوة الاحتراف الخارجي في بداية هذا العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مصطفى محمد كان أمامه المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، وكان سيظهر بشكل جيد خلال المنافسات، ولكنه فضل التسرع والاحتراف، خوفا من عدم حدوث هذا العرض من جديد".

وتابع" مصطفى محمد حدث في الأداء العام له طفرة كبيرة، وكان لديه تخوف في عدم حدوث هذا الأداء من جديد فكان القرار بطلب الرحيل بأي شكل من الأشكال وكانت البداية جيدة للغاية، ولكن ما حدث مؤخرا المتسبب فيه اللاعب لأن لديه تقصير داخل وخارج الملعب".

وواصل" مصطفى محمد لا يتحمل الضغوطات ولديه استعجال كبير للغاية، وبالمقارنة بما حدث معي فإنني تواجدت في الدوري الإيطالي في بداية محطاتي الاحترافية كان قرارا خاطئا، ويجب أن يتعلم الجميع من محمد صلاح، لأنه بدأ بخطوات جيدة ثم تواجد في الدوري الإنجليزي".

واختتم" يجب أن يعود مصطفى محمد لنادي الزمالك من جديد، وعندماك ان لاعبا مع الفريق كان له شأن كبير وليس له أي ظهور مع عمالقة الدوري التركي وكان يشارك بصفة مستمرة، وكان نقطة مضيئة داخل الفريق عكس الأن مع جالاتا سراي".

حازم إمام: حزين على الطريقة التي تسلم بها الزمالك درع الدوري

أعرب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري الممتاز، مشيدا بالأداء الرجولي للاعبين خلال مشوار البطولة.

وشدد إمام على أنه حزين للطريقة التي تم تسليم الدرع بها للزمالك مشددا على أنه إذا كان الشخص الذي سيسلم الدرع لا يريد تسليمه بصورة جيدة تليق باسم الزمالك فكان عليه ألا يحضر المراسم.

حازم إمام يطلب عودة مصطفى محمد للزمالك

وشدد حازم إمام على أن الزمالك قلعة رياضية كبيرة ويجب أن يدرك الجميع ذلك .

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وكان قد حسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة.