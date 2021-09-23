فيديوجراف- نجاحات حياة كريمة مستمرة فى 14 محافظة

جدة - نرمين السيد - كما تم الانتهاء من مشروعات شبكات الصرف الصحى، والبدء فى تنفيذ المجمعات الحكومية بـ11 مجمعًا بـ3 قرى، وانتهاء أعمال الغاز الطبيعى فى قرى الحسنة بسوهاج والزرابى بأسيوط.
وتم رفع كفاءة وتطوير 9 مراكز شباب والانتهاء من 4 مشروعات تعليمية، وتدقيق حصر المُستحقين لـ"سكن كريم" وإرساله لجهات التنفيذ فى 8 قرى، وتوفير 96% من إجمالى الأراضى المطلوبة لمبادرة حياة كريمة.
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