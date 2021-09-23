جدة - نرمين السيد - تحدث الكاتب هانى لبيب رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، عن منظومة المواطنة، ومدى شعور المواطنين بالتطبيق الفعلى لها على أرض الواقع، مؤكدا أن المواطنة منظومة عامة، والإنجازات المحققة فيها غير مسبوقة.





وأضاف لبيب خلال استضافته فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "منظومة المواطنة منظومة عامة بدأت تدخل حيز التنفيذ على الأرض وبقيت تشوفها، يعنى لما يتعمل يوم للمجتمع المدنى، أنا بعتبر ده إنجاز، لأنه كان فيه نظرة ريبة وشك من الدولة للمجتمع المدنى نتيجة تصرف عدد محدود من الجمعيات". وتابع "حدث اهتمام بوضع المرأة وخاصة فى قانون التحرش، والاهتمام ببناء الكنائس ليس لمجرد إنها دور عبادة، لما بتبنى مدينة جديدة بيكون فيها الكنيسة زى الجامع، والناس تبدأ تشوف إن الكنيسة زى الجامع بدون أى حساسيات". وأكد لبيب "مفهوم المواطنة لما بيتطبق دلوقت إنت بتحس بيه، وبتحس فيه تغيير، والتغيير ده ملحوظ، ربما يكون لا يغطى طموحات كل الناس، ولكن الإنجازات اللى حصلت غير مسبوقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. هانى لبيب: المواطنة منظومة عامة والإنجازات المحققة فيها غير مسبوقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.