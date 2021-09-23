انطلاق الملتقى الأول لأعضاء الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب

جدة - نرمين السيد - انطلق الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعقد ورش عمل مكثفة لمدة ثلاثة أيام؛ استعداداً لدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ.





وذكرت التنسيقية - فى بيان اليوم الخميس- أن الملتقى يهدف إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثانى. وأوضحت أن أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية يستهدفون إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة، وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمى المتميز. يذكر أن مثل تلك اللقاءات تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء والتى ظهرت فى التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجى الذى يميز كيان التنسيقية تحت مظلة الصالح الوطنى.

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