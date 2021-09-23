جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الخميس، مع نظيريه القبرصى واليونانى بنيويورك.



جدة - نرمين السيد - اجتمع وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩، اليوم الخميس، مع نظيريه القبرصى واليونانى بنيويورك.

وتم خلال الاجتماع التباحث حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث فى مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. شكرى يجتمع مع نظيريه القبرصى واليونانى بنيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.