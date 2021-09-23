جدة - نرمين السيد - قال الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع "دوت الخليج"، إنه لأول مرة يكون لدينا قيادة سياسية، عندها فرق سرعات مع المثقفين ومع السياسيين، وتتحدث فى أمور ذات حساسية وبجرأة، وخاصة حرية الاعتقاد.





وأضاف لبيب، خلال استضافته فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، "حرية الاعتقاد كانت توظف وتُستغل وتٌمول لأغراض معينة، وكان بيتعمل عليها بروباجاندا إعلامية". وأضاف لبيب "أنا متفائل بتغيير بعض الأمور فى الدستور واللى تُرجمت إلى قوانين وغيرها، مثل التحرش، والتحرش الإلكترونى، ومحدش كان مهتم بها ولا يتكلم عنها". وأوضح "أنا متأكد إنه فى مصر هييجى وقت ويكون فيه كود لبناء دور العبادة، لأن دور العبادة سواء كانت كنيسة أو جامع هى حجر ينطبق عليه ما ينطبق عليه المستشفيات أو غيرها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. هانى لبيب: القيادة السياسية تحدثت فى أمور ذات حساسية وسبقت المثقفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.