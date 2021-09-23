وزير الأوقاف: الإسلام اهتم بخلق المواساة وجبر الخواطر وتأمين الخائفين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الإسلام اهتم بخلق المواساة، وجبر الخواطر، وتأمين الخائفين، والوقوف بجانب الضعفاء، مشيرا إلى أن شريعة الإسلام مبنية على الرحمة والرأفة والمواساة.





وفى منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أوضح جمعة: "واسى الحق سبحانه نبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فى أكثر من موضع من الذكر الحكيم، حيث يقول سبحانه: (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم)".

كما استشهد وزير الأوقاف بقول الله تعالى فى القرآن الكريم: "فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون"، وأيضا قوله سبحانه: "واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون * إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون".

وواصل الدكتور مختار جمعة الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: "فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا"، وقوله تعالى: "لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين"، وأيضا قوله فى كتابه الكريم: "قد نعلم إنهۥ ليحزنك ٱلذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون".

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الحق سبحانه واسى سيدنا موسى عليه السلام، حين خرج خائفا يترقب، فسخر له من احتضنه وآواه، واستشهد بالآية الكريمة: "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين".

وتابع: "كما واسى أم موسى عليه السلام، حين خافت على سيدنا موسى عليه السلام، فقال سبحانه: "وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين"، وقال سبحانه: "فرددناه إلى أمه كى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون".

وبين الوزير ان الله تعالى واسى السيدة مريم عليها السلام، عندما قالت فى لحظة عصيبة: "يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا"، فجاءت المواساة فى قوله تعالى: "فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا * وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلى واشربى وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى إنى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا".

وشدد وزير الأوقاف على أن الحق سبحانه وتعالى عظم إحسان الإنسان لأخيه الإنسان ومواساته له، مستشهدا بقوله النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه عز وجل فى الحديث القدسى: "إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقنى، قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدى فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى".