مفوضية الأمم المتحدة تشكر مصر على دمج اللاجئين فى خطة لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وجه بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، الشكر لوزارة الصحة المصرية وهالة زايد وزيرة الصحة، على دمج اللاجئين وطالبى اللجوء فى خطة مصر للقاح كوفيد-19.





وقال ماتيو عبر تويتر "نحن ممتنون للحكومة المصرية على كرمها فى إدراج اللاجئين وطالبى اللجوء فى خطة الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا المستجد، سواء فى الرعاية الصحية أو تلقى اللقاح".

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