غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (الحى السابع بالكامل - المنطقة الثامنة) بمدينة نصر، وذلك اعتباراً من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق ٢٤ - ٩ -۲۰۲۱، وحتى الساعة الـ٤ صباح يوم السبت الموافق ٢٥ - ٩ - ۲۰۲۱، وذلك لمدة 6 ساعات.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لأعمال المشروع القومي المونوريل، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقطاع شارع أبوالعتاهية بميدان انبي والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.
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