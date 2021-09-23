أول تعليق من حمادة هلال بعد حادث زوجته وأولاده: احنا والأولاد الحمد لله بخير

وجه النجم حمادة هلال رسالة طمأنة إلى جمهوره على أسرته، بعد تعرض زوجته وأولادهما لحادث سيارة، ونشر الفنان حمادة هلال صورة تجمعه مع زوجته على حسابه بموقع "انستجرام"، وقال: "الحمد لله والشكر لله وبقول لكل الناس احنا الحمدلله بخير والاولاد بخير ربنا يحفظكم ويحفظ اولادكم الحمدلله الحمدلله".

حمادة هلال على انستجرام

كما نشر النجم حمادة هلال استورى عبر حسابه على موقع إنستجرام، وقال خلاله: "الحمد لله ربنا يحفظنا كلنا".

وكشف النجم حمادة هلال عن تعرض زوجته وأولادهما لحادث سيارة، حيث أعاد نشر منشور من صفحة الفانز الخاص به إلى خاصية الأستورى بحسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، مكتوب فيه: "قدر الله وما شاء فعل دعواتكم بالشفاء العاجل لزوجة النجم حمادة هلال الدكتورة أسما سميح بعد إصابتها في حادث سيارة هي وأولادها".

وظهرت الدكتورة أسما سميح مؤخرا مع زوجها النجم حمادة هلال على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية بدورته الـ 12، وهى المرة الأولى التي يأخذها معه بمهرجان، حيث داعبها بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل "المداح"، قائلا: "جبتك معايا أهو، عشان كنتى بتقولى ما بتاخدنيش معاك المهرجانات ليه".

واستقر النجم حمادة هلال بشكل نهائي على تقديم جزء ثان من مسلسل "المداح" في شهر رمضان 2022، تحت عنوان "المداح - حرب الشياطين" تأليف أمين جمال، شريف يسرى، وليد أبو المجد وإخراج أحمد سمير فرج، وذلك بعد عرض الجزء الأول في شهر رمضان الماضى..

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.