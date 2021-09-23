شقيق عادل إمام لـ"التاسعة": الزعيم بخير ويستعد للعودة إلى الدراما

نفى المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، إصابة الزعيم بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، قائلا: كنا فى الساحل وعدنا الآن إلى القاهرة، وهناك كذا سيناريو يقرأه".
وأضاف شقيق الفنان عادل إمام، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى: "كثيرون يطمئنون على الزعيم، ولا بد من تحرى الحقيقة حول صحة عادل إمام قبل كتابة أي شيء يخص صحته، ولما أى أحد يسمع حاجة مثل هذه يتحدث مع أصحاب الشأن".
وأوضح شقيق عادل إمام أن شائعة إصابة الزعيم بكورونا ليست الشائعة الأولى، ولكنه بخير ويقرأ الآن عدة سيناريوهات من أجل العودة للدراما من جديد.
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