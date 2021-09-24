فيديو-وزير التعليم: مسحة كل 3 أيام للممتنعين عن تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك تأكيدات على المعلمين وأعضاء التدريس للحصول على لقاح فيروس كورونا، وأضاف أن الذى يمتنع عن أخذ اللقاح سنطلب منه إجراء مسحة pcr كل 3 أيام وإلا سيتم منعه من الدخول إلى المدرسة.





أوضح شوقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، مساء اليوم، أننا نحاول استعادة هيبة المدرس والمدرسة، فالعملية التعليمية حدث بها تسيب ملحوظ فى السنوات الأخيرة يحتاج إلى ضبط، وأكد الوزير أن الوزارة ستتعامل بحزم شديد مع من يستخدم الموبايل أو من يدخن داخل المدرسة.

وأوضح الوزير أن المسحة ستكون على حساب المعلمين لأن الدولة وفرت لهم اللقاح مجانًا فمن لا يلتزم بهذا يقوم بعمل المسحة على حسابه.

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