جدة - نرمين السيد - أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلى حفل استقبال، مساء اليوم، فى القاهرة بمناسبة الذكرى الـ 91 لليوم الوطنى للمملكة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، ورجال الدولة والإعلاميين والفنانين، وكبار الشخصيات العامة.





وألقى نقلى كلمة رفع خلالها التهانى والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الشعب السعودى. وقال نقلى: "يسعدنى ويشرفنى أن نتشارك اليوم الاحتفاء باليوم الوطنى السعودى الواحد والتسعين، هذا اليوم الذى توحدت فيه إرادة شعبٍ أبىً بقيادة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود-طيب الله ثراه-، يوم وضِعَت اللبنة الأولى لدولة حديثة أساسها العدل والتسامح والسلام استنادًا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بلادنا الغالية التى أعزها الله بخدمة الحرمين الشريفين ودأب ملوكها البررة على إعلاء راية الدين الحنيف فى سبيل خدمة الوطن والمواطن، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين". وذكر السفير أننا نفخر بما وصلت إليه ال علاقات مع مصر من مستوى يليق بم كانة الدولتين فى المنطقة والعالم. وأضاف: إننا نحتفى اليوم بكل فخر واعتزاز وشموخ بعزة وطن يسير بكل همة فى طريق التنمية المستدامة، بقيادة ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضده وولى عهده الأمين صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهما، وطن يرتقى بسواعد أبنائه الفتيّة، يحركه طموح يصل عنان السماء، يأبى إلا أن يكون فى طليعة الصفوف فى جميع مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم والثقافة وغيرها، مستثمرا أغلى ثرواته المتمثلة فى الشعب السعودى العظيم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير السعودى بالقاهرة : العلاقات مع مصر تليق بمكانة الدولتين فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.