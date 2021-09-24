جدة - نرمين السيد - وأضاف عبدالفتاح خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامى حمدى رزق عبر فضائية "صدى البلد": "التحسن يتصل بالتغيرات فى الوعى الجمعى فى مصر، بمعنى أن هناك قطاعات مهمة من الفئات الوسطى فى المدن أدركت الحريات الدينية بالمعنى الذى تنص عليه الوثائق الدولية والدساتير المصرية".
وقال القس الدكتور إكرام لمعى، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، إن هناك خطاب سياسى ممتاز حول حرية الاعتقاد.
وأضاف لمعى، "الحريات الدينية بمعنى أن يكون فيه حرية فى العبادة وبناء دور العبادة وحرية فى الفكر اللاهوتى الليبرالى والمحافظ، وحرية فى التعاون بين الطوائف المختلفة، وهذا يمكن تحقيقه بسهولة نسبية".
وأوضح "الحريات الدينية -بما أفهمه أنا- هى الحركة ليس بين الطوائف ولكن الحركة بين الأديان، ويكون فيه كتب لتثقيف الناس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيل عبدالفتاح: هناك تحسن فى الوعى العام لكن يجب ترجمته إلى تشريعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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