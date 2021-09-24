صور.. المهندس جون طلعت فى ضيافة وكالة الفضاء المصرية

جدة - نرمين السيد - استقبلت وكالة الفضاء المصرية، المهندس جون طلعت، بغرض نشر ثقافة الفضاء والتعريف عن دور الوكالة الذى تزامن مع زيارة وفد من طلاب كلية الإعلام بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.





واستهل الدكتور محمد عراقى، اللقاء بكلمة ترحيبية للمهندس جون طلعت ووفد طلبة الجامعة، وأشاد بالأدوار المميزة التى يقوم بها المهندس جون طلعت كقدوة للشباب ومدى تاثيره فى المجتمع.

ووجه المهندس جون طلعت الشكر لنائب الرئيس التنفيذى على الاستضافة، وأكد على أن الاهتمام الصادر منه ما هو إلا فرض عين والتزام من قبل الشخصيات العامة أو المشهورة فى المجتمع، والتى لابد لها أن تولى الإهتمام بكل ما يهم المجتمع، وخاصة الجانب التعليمى، ووصفه بأنه قاطرة الشعوب.

وتابع أنه "بدون تعليم لا يوجد تقدم، فقد لا تكون المسؤولية شخصية، ولكن الاهتمام لابد أن يكون حقيقى وليس ظاهرى فقط".

وبين جون طلعت: لقد أسعدنى شخصيا أن أكون فى وكالة الفضاء المصرية اليوم، خاصة بعد زيارة مبانى الوكالة وعمل الجولات للمعامل بداخلها، مما أدى إلى زيادة الوعى العام للأفراد الذين ليس عندهم أى علم عما يجرى فى هذا المجال".

وأضاف أن خطط التوعية هى مسؤولية جماعية أو مجتمعية، لابد أن نتكاتف حولها ليرتفع مستوى الوعى وفقا لأننا نعيش وسط عصر المعلومات.

وتطرق المهندس جون طلعت إلى "أننا لازلنا ندير المنشآت بمفهوم العصر الصناعى، ولابد أن ننتقل بمفهوم الإدارة إلى المفهوم العددى، ففى عصر الصناعة كان يتم التعامل مع الإنسان على أنه شىء، بخلاف عصر المعلومات الذى يتم التعامل فيه مع الإنسان على أنه كامل، مما يؤدى إلى زيادة نسبة التشغيل للفرد بنسبة 90%".

وختم المهندس جون طلعت حديثه متمنيا التوفيق والسداد للوكالة، داعيا إلى أن يكون هناك وعى كاف لتغير ثقافة المجتمع نحو تكنولوجيا الفضاء.

من جهته، شرح الدكتور محمد العراقى نائب رئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بشكل مفصل دور الوكالة فى نشر ثقافة الفضاء بمصر وإفريقيا، من خلال عرض تقديمى مميز قام بشرح تفاصيله للحضور.

كما قدمت هيا علاء المنسق الإعلامى والتسويقى بالوكالة، نبذة سريعة عن مبادرتى كويكب مصر وسبيسك بالتعاون ما بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

وفى الختام قدم دكتور محمد عراقى، شهادة تقدير مقدمة من وكالة الفضاء المصرية إلى المهندس جون طلعت، مشيدا بزيارته التى كان لها وقع إيجابى على الجميع، وتقديرا له على كونه سفيرا لمبادرات وكالة الفضاء المصرية، وكذلك دوره الفاعل فى المجتمع لنشر ثقافة الفضاء والأقمار الصناعية فى المجتمع المصرى.