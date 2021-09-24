/651703/حازم-إمام-القرار-الأفضل-لاتحاد-الكرة-المصري-هو-التعاقد-مع-كارلوس-كيروش-ومنتخب-مصر-لم-يستغل-نجاحات-محمد-صلاح

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أنه محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وصل إلى مرحلة كبيرة في مسيرته الرياضية ولا يمكن أن يقوم أي شخص بتحليل مبارياته والحديث عن السلبيات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد صلاح نجم عالمي، ووصل للياقة بدنية كبيرة للغاية لم يصل لها أي لاعب مصري سابقاً، ويجب أن نستغل إمكانيات محمد صلاح مع منتخب مصر مثلما يحدث مع ليفربول".

وتابع" محمد صلاح مع ليفربول يصل لمرمى المنافسين دائما، وفي مباراة الجابون الأخيرة مع منتخب مصر لم يسدد أي كرة على المرمى، وهذا خطأ المدرب واللاعبين من حوله وليس اللاعب، وعندما كان كوبر مدرباً لمنتخب مصر كان صلاح النقطة المضيئة في المنتخب".

وواصل" محمد صلاح يجب أن يعمل المدرب على استغلال إمكانياته وخبراته، وأي لاعب يراقب محمد صلاح بشكل كبير للغاية، يجب استغلال الظهير الأيمن بشكل جيد لمساعدة محمد صلاح".

وزاد" كنت أتمنى أن يتواجد كريم العراقي مع منتخب مصر، وبرغم هبوط مستواه إلا أنه يجيب اللعب في هذا المركز وهناك أيضا محمد هاني لاعب الأهلي، فالحلول كثيرة للغاية ومتوفرة".

وأردف" أكبر إنجاز للجنة أحمد مجاهد مع منتخب مصر هو التعاقد مع كارلوس كيروش، فهو مدرب لديه تاريخ كبير، ويجب الاستفادة من خبراته خلال الفترة القادمة، والمساعدين المصرين سوف يتمكنوا من مساعدته".

واختتم" طموح المدرب مع منتخب مصر لديه حافز من أجل الوصول لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخة، وهو رقم كبير ومن الصعب تحقيقه، وقدم في كأس العالم 2014 مع إيران بشكل قوي وجيد، والأداء الجيد يجبر الجميع على احترام المدرب والفريق، والجماهير لم تكن متقبلة حسام البدري بسبب أداء المنتخب معه، والجماهير المصرية تحب الأداء والنتيجة معاً".

حازم إمام: مصطفى محمد لا يتحمل الضغوطات.. وأنصحه بالعودة للزمالك من جديد

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، تسرع في اتخاذ خطوة الاحتراف الخارجي في بداية هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مصطفى محمد كان أمامه المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، وكان سيظهر بشكل جيد خلال المنافسات، ولكنه فضل التسرع والاحتراف، خوفا من عدم حدوث هذا العرض من جديد".

وتابع" مصطفى محمد حدث في الأداء العام له طفرة كبيرة، وكان لديه تخوف في عدم حدوث هذا الأداء من جديد فكان القرار بطلب الرحيل بأي شكل من الأشكال وكانت البداية جيدة للغاية، ولكن ما حدث مؤخرا المتسبب فيه اللاعب لأن لديه تقصير داخل وخارج الملعب".