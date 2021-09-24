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يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، جهوده التوعوية صحيًا، فى ضوء برتوكول التعاون القائم بين مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وموقع دوت الخليج، والذى من خلاله يتم العمل على التوعية الصحية لجموع المواطنين وتقديم وجبات إعلامية توعوية لجمهور القراء، وذلك فى ضوء الجهود التى تتم من جانب الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل صحة وسلامة المواطن ووضعها دائما فى قائمة الأولويات.

دوت الخليج

الدكتور جمال شعبان، رئيس معهد القلب السابق، واستشارى وأستاذ القلب والأوعية الدموية، سيكون ثانى ضيوف موقع دوت الخليج بندوة حوارية مساء السبت المقبل، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للقلب فى ضوء البرتوكول القائم ما بين مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، وموقع دوت الخليج، حيث سيدور الحوار والنقاش حول أمراض القلب وتداعياتها وخطورتها وطرق العلاج منها ، وتقديم خلاصة تجاربه لجموع قراء موقع دوت الخليج للحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

الدكتور جمال شعبان فى ضوء جهوده التوعوية والمعرفة الصحية سيقوم بالتبرع بعمل عملية قسطرة لفرد واحد من جمهور دوت الخليج وذلك من خلال التعليقات على الصفحة الرسمية لموقع دوت الخليج على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، حيث سيقوم الجمهور بالتعليق على منشور الإعلان، وستجرى قرعة إلكترونية وتكنولوجية يتم إختيار الفائز بكل شفافية على أن يتبرع الدكتور جمال شعبان بإجراء العملية مجانا، وذلك فى ضوء الدور المجتمعى لموقع دوت الخليج مع ممثلى المجتمع المدنى الذين يقفون بجانب الدولة المصرية من أجل المواطن.

الدكتور جمال شعبان فى ضيافة موقع دوت الخليج السبت المقبل.. وعملية قسطرة مجانا للجمهور

ندوة الدكتور جمال شعبان بموقع دوت الخليج سيديرها الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث الحوار والنقاش سيدور حول تحديات أمراض القلب ومخاطرها طرق الحماية من هذه الأمراض وذلك فى ضوء الخبرة الكبيرة التى يملكها الدكتور جمال شعبان كاستشارى واستاذ للقب وأمراض الأوعية الدموية.

اليوم العالمى للقلب

هذه الندورة تأتى بعد ساعات من لقاء د. عمرو حسن، أستاذ النساء والتوليد بمستشفى القصر العينيى، بمناسبة اليوم العالمى لتنظيم الأسرة، وتبرعه ب2عملية حقن مجهرى وعملية ولاده، وذلك فى ضوء التعاون ما بين موقع دوت الخليج ومؤسسة مصر للصحة والتنمية.