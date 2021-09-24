/651705/البرلماني-السابق-جون-طلعت-يحصل--على- لقب-سفير-لنشر-ثقافة-الفضاء-المصري

استقبلت وكالة الفضاء المصرية المهندس جون طلعت، بغرض نشر ثقافة الفضاء والتعريف عن دور الوكالة، الذي تزامن مع زيارة وفد من طلاب كلية الإعلام بالأكاديمية العربية بالإسكندرية.

دوت الخليج

استهل الأستاذ الدكتور محمد عراقي، اللقاء بكلمة ترحيبية للمهندس جون طلعت ووفد طلبة الجامعة، وأشاد بالأدوار المميزة التي يقوم بها المهندس جون طلعت كقدوة للشباب ومدى تأثيره في المجتمع.

وتقدم المهندس جون طلعت، بالشكر لنائب رئيس التنفيذي على الاستضافة، مؤكدا أن الاهتمام الصادر منه ما هو إلا فرض عين والتزام من قبل الشخصيات العامة أو المشهورة في المجتمع، والتي لابد لها أن تولي الاهتمام بكل ما يهم المجتمع، وخاصة الجانب التعليمي ووصفه بأنه قاطرة الشعوب، فبدون تعليم لا يوجد تقدم، فقد لا تكون المسؤولية شخصية، ولكن الاهتمام لابد أن يكون حقيقي وليس ظاهري فقط، لقد أسعدني شخصيًا أن أكون في وكالة الفضاء المصرية اليوم، خاصة بعد زيارة مباني الوكالة وعمل الجولات للمعامل بداخلها، مما أدى إلى زيادة الوعي العام للأفراد الذين ليس عندهم أي علم عما يجري في هذا المجال.

جون طلعت يزور وكالة الفضاء المصرية ويلتقى قياداتها

وأضاف أن خطط التوعية هي مسؤولية جماعية أو مجتمعية لابد أن نتكاتف حولها ليرتفع مستوى الوعي وفقًا لأننا نعيش وسط عصر المعلومات.

وتطرق المهندس جون طلعت إلى أننا لازلنا ندير المنشآت بمفهوم العصر الصناعي، ولابد أن ننتقل بمفهوم الإدارة إلى المفهوم العددي، ففي عصر الصناعة كان يتم التعامل مع الإنسان على أنه شئ، بخلاف عصر المعلومات الذي يتم التعامل فيه مع الإنسان على أنه كامل، مما يؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل للفرد بنسبة 90%، متمنيا التوفيق والسداد للوكالة ورجاءه بأن يكون هناك وعي كاف لتغير ثقافة المجتمع نحو تكنولوجيا الفضاء.

وكشف الدكتور محمد العراقي، نائب رئيس التنفيذي وكالة الفضاء المصرية، عن شرح كامل لدور الوكالة في نشر ثقافة الفضاء بمصر وإفريقيا من خلال عرض تقديمي مميز قام بشرح تفاصيله للحضور.

وقدمت هيا علاء المنسق الإعلامي والتسويقي بالوكالة، نبذة سريعة عن مبادرتي كويكب مصر وسبيسك بالتعاون ما بين وكالة الفضاء المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

واختتم الدكتور محمد عراقي، بتقديم شهادة تقدير مقدمة من وكالة الفضاء المصرية إلى المهندس جون طلعت، مشيدًا بزيارته التي كان لها وقع إيجابي على الجميع، وتقديرًا له على كونه سفيرَا لمبادرات وكالة الفضاء المصرية وكذلك دوره الفاعل في المجتمع لنشر ثقافة الفضاء والأقمار الصناعية في المجتمع المصري.