/651706/إبراهيم-عبد-الله-التجديد-لفرجاني-ساسي-كان-سيشعل-الأزمات-داخل-الزمالك-وتكريم-ممدوح-عباس-للاعبين-خارج-النادي-غير-مقبول

أكد إبراهيم عبد الله، عضو نادي الزمالك السابق، أن التجديد لفرجاني ساسي مع الفريق كان سيشعل الفتنة بين جميع اللاعبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "البريمو" بداية الانقطاع عن التدريبات في نادي الزمالك كان في عهد مرتضى منصور، وليس هذا الأمر حديثاً، ودائما كان يقوم بحل المشاكل بدفع بعض من رواتب اللاعبين".

وتابع" سبب وقوع نادي الزمالك هو مرتضى منصور، لأن الديون التي جاءت على النادي كانت في عهد مرتضى منصور وهو المتسبب الرئيسي لكل ما يحدث".

وأردف" إشتراكات نادي الزمالك تكون في العام الواحد بـ 245 مليون جنية، وإذا تم جمعهم سيتعد النادي عن الأزمات ولا أعرف لماذا لا يتم جمع الأموال الخاصة بالإشتراكات، ومرتضى منصور كان يقوم بأخذ قروض من البنوك، وليس لدي أي أزمات مع أي رئيس سابق للناي".

واختتم" ممدوح عباس يشكر على ما دعمة للاعبين خلال الفترة الماضية، ولكن كان لابد أن تحدث داخل نادي الزمالك، فالحصول على مكافأة الدوري كان الأفضل له داخل النادي وبين الأعضاء والجماهير".

حازم إمام: مصطفى محمد لا يتحمل الضغوطات.. وأنصحه بالعودة للزمالك من جديد

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي، تسرع في اتخاذ خطوة الاحتراف الخارجي في بداية هذا العام.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" مصطفى محمد كان أمامه المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأولمبياد طوكيو مع منتخب مصر، وكان سيظهر بشكل جيد خلال المنافسات، ولكنه فضل التسرع والاحتراف، خوفا من عدم حدوث هذا العرض من جديد".

إبراهيم عبد الله يتحدث عن أزمات نادي الزمالك

وتابع" مصطفى محمد حدث في الأداء العام له طفرة كبيرة، وكان لديه تخوف في عدم حدوث هذا الأداء من جديد فكان القرار بطلب الرحيل بأي شكل من الأشكال وكانت البداية جيدة للغاية، ولكن ما حدث مؤخرا المتسبب فيه اللاعب لأن لديه تقصير داخل وخارج الملعب".

وواصل" مصطفى محمد لا يتحمل الضغوطات ولديه استعجال كبير للغاية، وبالمقارنة بما حدث معي فإنني تواجدت في الدوري الإيطالي في بداية محطاتي الاحترافية كان قرارا خاطئا، ويجب أن يتعلم الجميع من محمد صلاح، لأنه بدأ بخطوات جيدة ثم تواجد في الدوري الإنجليزي".

واختتم" يجب أن يعود مصطفى محمد لنادي الزمالك من جديد، وعندماك ان لاعبا مع الفريق كان له شأن كبير وليس له أي ظهور مع عمالقة الدوري التركي وكان يشارك بصفة مستمرة، وكان نقطة مضيئة داخل الفريق عكس الأن مع جالاتا سراي".